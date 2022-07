Jens Wienöbst rutscht mit einem speziellen Holzschlitten über den Schlick. Foto: Markus Hibbeler/dpa FOTO: Markus Hibbeler up-down up-down Festival Schlick statt Schnee Von dpa | 31.07.2022, 14:27 Uhr

Du denkst, Schlittenfahren geht nur im Winter, wenn Schnee liegt? Das stimmt nicht ganz. Im Ort Dangast an der Nordsee passiert das auch mitten im Sommer. Hier traten am Sonntag Leute zur Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen an.