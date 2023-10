Bildungstest bei Neuntklässlern Schlechter in Deutsch, besser in Englisch Von dpa | 13.10.2023, 16:17 Uhr | Update vor 2 Std. Test von Neuntklässlern Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down

Bei diesen Tests wird eine Menge abgefragt: Können Schülerinnen und Schüler Wörter richtig schreiben? Verstehen sie genau, was sie gelesen und gehört haben? Die Ergebnisse veröffentlichten Fachleute am Freitag. Doch was sie berichteten, war nicht so erfreulich.