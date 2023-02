Alle herhören, es gibt Neuigkeiten: Eine Schildkröte ist entlaufen! Und jetzt? In manchen Orten würden die Besitzer nun Zettel aufhängen oder in der Nachbarschaft von Tür zu Tür gehen. Nicht so im Dorf Reichenbuch in Baden-Württemberg. Dort wurde die Ortsrufanlage benutzt.

Das ist eine Art Radio nur für den einen Ort. Jemand spricht in ein Mikrofon und dann schallt es aus zahlreichen Lautsprechern. Diese sind etwa auf Dächern und an Laternen angebracht. So erfahren alle im Ort, was los ist.

Die Schildkröte konnte so gefunden werden, berichtet Ortsvorsteherin Heike Roth. Über die Rufanlage informiert sie die Menschen auch, was im Kindergarten oder in Vereinen passiert. „Wenn gewollt, gratuliere ich ab dem 75. auch zum Geburtstag“, sagt sie.

Solche Ortsrufanlagen waren früher weit verbreitet. Heute gibt es sie nur noch in wenigen Orten, etwa in Baden-Württemberg und in Hessen. In den meisten anderen Städten und Dörfern hingegen nutzen die Menschen eher Gemeindeblättchen.