Der Vergleich passt aber gut. Ein Nadelöhr ist wirklich klein und eng. Da passt ein Faden knapp durch. Auch der Panamakanal in Mittelamerika ist sehr schmal, aber zugleich enorm wichtig für den Handel mit Waren.



Denn er verbindet die Ozeane Atlantik und Pazifik und ist eine super Abkürzung von Tausenden Kilometern für Schiffe.



Jetzt allerdings gibt es ein Problem: Es regnet immer weniger in der Region. Deshalb fließt weniger Wasser aus einem künstlichen See in den Kanal. Die Folge ist: Es dürfen weniger Schiffe als bisher die Wasserstraße passieren. Es kommt zu längeren Wartezeiten. Das aber stört im Handel mit Waren, die rund um die Welt transportiert werden.