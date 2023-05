An Bord wurden digitale Assistenzsysteme eingebaut, um sie zu testen. Mit Hilfe solcher Art Technik lassen sich zum Beispiel schon Autos leichter einparken. Für Fährschiffe ist das neu und auch nicht so einfach. Denn ein Fluss wie der Rhein hat Strömungen und Sandbänke. Außerdem sind noch viele andere Schiffe unterwegs.



Horst schafft es aber, schnell und sicher an der Anlegestelle anzulegen. Schiffsführer Michael Maul ist überrascht. „Manuell hätte ich das nie so schnell hingekriegt“, sagt er. Auch Treibstoff lässt sich so sparen.



Noch wird Horst mit mehreren Hebeln gesteuert. In Zukunft könnte das aber auch mit einem einzigen Joystick funktionieren, sagt ein Fachmann. Beinahe wie bei einem Computerspiel.