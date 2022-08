Normalerweise wäre so ein Transport Alltag. Die Ukraine ist bekannt dafür, dass sie viel Getreide in andere Länder verkauft. Am Montag jedoch war die Fahrt eine wichtige Nachricht. Zum ersten Mal seit Monaten überhaupt konnte ein Schiff mit ukrainischem Getreide den Hafen der Stadt Odessa verlassen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das bisher verhindert.

Das Schiff fährt jedoch nicht auf direktem Weg ans Ziel. In der Türkei wird noch kontrolliert. Erst unter dieser Bedingung Russlands waren Transporte möglich geworden. Nun besteht Hoffnung, dass mehr Schiffe Getreide dahin bringen, wo es dringend gebraucht wird. Damit die Menschen dort zu essen haben.