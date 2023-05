An diese alten Sagen erinnern jedes Jahr Tausende Menschen. Sie reisen in die Orte rund um den Brocken und feiern dort. Einige verkleiden sich als Hexen und Teufel. Manche spielen Theater, andere richten große Lagerfeuer her.



Benannt ist die Walpurgisnacht übrigens nach der heiligen Walburga. Sie lebte im achten Jahrhundert. Schon zu Lebzeiten soll die Christin Wunder vollbracht haben. Ihre Knochen wurden einige Zeit nach ihrem Tod an einem 1. Mai ausgegraben. Deswegen fällt auf den Abend davor die Walpurgisnacht.