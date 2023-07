„Ich nenne das Ganze Schaukelsommer, wo man immer in eine Wechselphase kommen kann“, sagte der Wetter-Experte Andreas Friedrich am Mittwoch. Der Schaukelsommer ist also eine Zeit, in der sich das Wetter immer wieder stark verändert. Neben dem Sturm blitzte es in dieser Woche auch an vielen Orten. Der Wetterdienst zählte in nur wenigen Stunden Zehntausende Blitze.



Der Wetter-Experte sagte aber auch: Trotz der Schäden und vielen Blitze gehören solche Tage in unserem Sommer dazu. Experten sagen sogar, dass es in Zukunft noch häufiger stark regnen wird.