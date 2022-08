Nachts Schaufenster und Leuchtschilder ausschalten: Das machen einige Klimaschutz-Gruppen in unserem Nachbarland Frankreich. Möglich ist das, weil draußen an den Gebäuden Notschalter angebracht sind, eigentlich für die Feuerwehr. Diese befinden sich oft ziemlich weit oben. Um da ohne Leiter ranzukommen, muss man ganz schön sportlich sein.



Bei den Klimaschutz-Gruppen handelt es sich eigentlich um Parkour-Sportgruppen. Wer da mitmacht, springt über Bänke, überwindet Mauern und klettert Wände hoch. Eigentlich machen die Sportlerinnen und Sportler das zum Spaß. Nun aber ziehen sie manchmal auch nachts los, um den Leuten zu zeigen: Ihr sollt Strom sparen.



In Frankreich ist es so, dass Leuchtschilder und Schaufenster spät in der Nacht eigentlich ausgeschalten sein müssen. Daran halten sich aber nicht alle Läden. Einer der Sportler sagt: Die Polizei reagiere eher positiv auf die Aktionen. „Die kennen das Gesetz und wissen, was wir machen.“