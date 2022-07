Hell wird der Supermond am Mittwochabend leuchten. Foto: Peter Kneffel/dpa FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Weltraum Schau in den Himmel Von dpa | 12.07.2022, 15:07 Uhr

Am Mittwochabend lohnt es sich besonders, einen Blick zum Himmel zu werfen. Denn wenn der Vollmond am Horizont erscheint, wird er größer und heller wirken als sonst. So groß und hell erscheint er nur wenige Male im Jahr. Supermond wird dieses Ereignis genannt.