Buchstaben Foto: Arno Burgi/zb/dpa up-down up-down Studie zum Wortschatz Schatzkammer im Kopf Von dpa | 08.12.2022, 12:26 Uhr

Eine Schatzkammer im Kopf, in der wir all unsere Wörter aufbewahren. So oder so ähnlich kann man sich einen Wortschatz vorstellen. Der Wortschatz ist je nach Person unterschiedlich groß. Für eine Studie haben sich Fachleute angeschaut, wie der Wortschatz von Viertklässlern und Viertklässlerinnen in Deutschland aussieht.