Das Ganze ist wie eine Ausbildung, die parallel zur Schule läuft. Zehn oder elf Jahre sind die Kinder alt, also in der vierten oder fünften Klasse, wenn sie anfangen. Die Ausbildung hat mehrere Schwierigkeitsstufen und kann bis zum Ende der Schulzeit gehen.



Die Ausbildung beginnt mit einer Abfahrt an einfachen Bahnhöfen. Dann gehe es weiter mit dem Rangierdienst und dem Stellwerk, erklärt die Ausbildungsleiterin Angela Neumann in Dresden. Dieses Jahr fangen dort 29 Kinder an.