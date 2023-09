Das Spiel ist gar nicht so einfach. Vor jedem Zug müssen die Spielerinnen und Spieler genau überlegen, wohin ihre Figuren als Nächstes gehen sollen. Daher sagen manche Leute: Schach fördert das Nachdenken und Planen nächster Schritte. Kein Wunder also, dass das Spiel sogar zum Pflichtfach an einer Grundschule im Bundesland Sachsen-Anhalt wurde.



Dort im Ort Ströbeck wird nun schon seit 200 Jahren Schach unterrichtet. Die Grundschule feiert deshalb bis Freitag ein großes Fest. Am Montag wurde die Fest-Woche mit einer Ausstellung zur Schach-Tradition eröffnet. Es kam sogar ein Politiker zu Besuch.