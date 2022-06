Der kleinere Liopleurodon konnte zwar nicht mit Größe, dafür aber mit seinen Zähnen beeindrucken. Das lässt sich gut in einer neuen Ausstellung in einem Museum und Aquarium in der Stadt Wilhelmshaven sehen. Darin werden Modelle und Fossilien und gezeigt. Zudem hilft 3D-Technik dabei, sich das Leben unter Wasser vor langer, langer Zeit besser vorzustellen.