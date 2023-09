Unwetter in Libyen Sauberes Trinkwasser fehlt nach Katastrophe Von dpa | 19.09.2023, 15:40 Uhr | Update vor 59 Min. Libyen Foto: Muhammad J. Elalwany/AP/dpa up-down up-down

Mehr als eine Woche ist es nun schon her, dass ein Sturm das Land Libyen erfasst hat. Er sorgte für große Überschwemmungen und zerstörte zahlreiche Städte. Besonders die Hafenstadt Darna hat es schlimm getroffen. Wegen der großen Wassermassen brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Stadt wurden weggespült. Viele Tausend Menschen kamen in dem Land in Nordafrika bei der Katastrophe ums Leben.