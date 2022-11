Aber nicht nur um die Erde fliegen Satelliten! Es gibt auch welche, die den Mond umkreisen. Weltraum-Organisationen bringen sie dorthin, zum Beispiel um die Mondoberfläche genau zu vermessen und zu fotografieren. Allerdings sind es viel weniger als die Tausenden Satelliten rund um die Erde.



Am Montag kam ein neuer Satellit am Mond an: „Capstone“. Er ist nur so groß wie eine Mikrowelle. „Capstone“ soll eine bestimmte Umlaufbahn erkunden, damit dort in einigen Jahren die Raumstation „Gateway“ entlangfliegen kann.