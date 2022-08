Eis schmilzt in der Sonne. Das kennen wir mit Erdbeer, Vanille und Schokolade. In groß funktioniert das auch: etwa mit Eis und Schnee in den Bergen. Dort erneuert sich das geschmolzene Eis eigentlich durch frischen Schnee. Doch der Klimawandel lässt die Gletscher in Deutschland schrumpfen. Zuletzt passierte das noch schneller als erwartet.

Was sind eigentlich Gletscher und wo liegen sie?

Die deutschen Gletscher werden immer kleiner, wie auch der Blaueisgletscher. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Gletscher sind große, dicke Eismassen. Deutschland hat fünf davon. Die liegen in den Bergen in Süddeutschland. Sie heißen: Nördlicher und Südlicher Schneeferner, Höllentalferner, Watzmanngletscher und Blaueisgletscher.

Was haben die Fachleute entdeckt?

Die Gletscher schmelzen dieses Jahr noch schneller als bisher. Fachleute erwarten, dass sie bei uns bald ganz verschwinden. Statt in 30 Jahren könnte es in zehn Jahren oder früher soweit sein. Das gilt zuerst für den Südlichen Schneeferner: „Der ist extrem zusammengeschmolzen und zusammengeschrumpft. Es könnte sogar sein, dass der zum Ende des Jahres schon Vergangenheit ist, da ist fast nichts mehr da“, sagte ein Forscher. Für die Menschen in den Bergen ist das ein Problem. Denn die Gletscher liefern Trinkwasser für die Täler. Das könnte knapp werden.

Warum geht das jetzt so schnell?

Die Fachleute sehen drei Gründe: Erstens hat es vergangenen Winter wenig geschneit. Die Gletscher bekamen keine frische Schneeschicht. Zweitens ist dieser Sommer sehr heiß, kühlere Tage fielen bisher aus. Drittens kommt eine Besonderheit hinzu: Aus der Sahara-Wüste in Afrika wurde im Frühling rot-brauner Sandstaub auf die Gletscher geweht. Der beschleunigt das Schmelzen des Eises.

Kann man die Gletscher retten?

Ganz aufhalten lassen wird sich die Schmelze kaum. Es gibt jedoch Versuche zum Schutz einiger Gletscher. Im Land Schweiz wurde eine Anlage zum künstlichen Beschneien getestet. Teilweise werden Eisflächen im Sommer auch mit spezieller Folie abgedeckt, um sie vor Wärme zu schützen.