Nicht nur einige Tiere halten Winterschlaf, sondern auch Freizeitparks. Monatelang lagen sie ziemlich ruhig da. Fahrgeschäfte waren weggeräumt und Türen abgeschlossen. Nun aber öffnen viele von ihnen wieder.

Dazu gehört etwa der Serengeti Park in Hodenhagen, der am Wochenende aufmacht. Eine Sprecherin sagte: „Wir blicken optimistisch in die Saison.“ Besonders in den Ferienzeiten werden viele Besucher erwartet. Auch deshalb, weil einige Schulklassen die verpassten Ausflüge aus der Corona-Zeit nachholen.

Im Winter erneuern die Zoos und Parks häufig Zäune oder Gebäude. Oder sie nutzen die Ruhezeit zum Ausbau. Im Europa-Park Rust etwa soll es einen neuen Themenbereich über das kleine Land Liechtenstein geben. Und der Wildpark Schwarze Berge baute an einer neuen Marderlandschaft.