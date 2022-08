Das Häuschen hustet! Es spricht auch und sagt zum Beispiel: „Drei Wolken am Himmel, was soll das bedeuten?“

Das ist wirklich merkwürdig, aber kein Märchen. Das sprechende Häuschen mit aufgemalten Augen steht in Kleinsteinbach im Bundesland Baden-Württemberg. Früher wurde darüber das Dorf mit Strom versorgt. Das ist nicht mehr nötig.

Eine Künstlerin hat das nutzlose Gebäude mit Farbe und Technik verwandelt und zum Sprechen gebracht. Das macht es nun immer, wenn tagsüber jemand an ihm vorbeiläuft. Dann startet eines von 90 verschiedenen Tonstücken. „Die Kinder waren von Anfang an super neugierig“, erzählt die Künstlerin. Sie hat dem Haus auch einen Namen gegeben: Ompa. Das soll an Oma und Opa erinnern.