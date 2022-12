Die 13-jährige Saneha schaut sich gerne Weihnachtsfilme aus anderen Ländern an. In ihrem Land Pakistan in Südasien feiert kaum jemand Weihnachten. In den Filmen aber sieht sie: Woanders ist das Fest in dieser Zeit des Jahres überall spürbar. Dort hängt Weihnachtsschmuck in den Wohnungen, in den Straßen leuchten Tannenbäume und die Menschen schenken sich etwas.



Christliche Feste nicht überall

Weihnachten ist ein Brauch der christlichen Religion. Deswegen wird er vor allem dort gefeiert, wo Christinnen und Christen leben, zum Beispiel in Deutschland, den USA, in Australien oder den Philippinen. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung gehört zu der Religion. In anderen Ländern aber leben nur sehr wenige Menschen christlichen Glaubens. Dazu gehört auch Pakistan. Dort ist der Islam sogar Staatsreligion.



Teil einer Minderheit

Saneha allerdings ist Christin. Sie lebt in der Hauptstadt Islamabad in einem Viertel, in dem es überwiegend christliche Menschen gibt. Deswegen schmücken sie alle zusammen am 24. Dezember die Nachbarschaft mit Lichtern und Kugeln. Darauf freut Saneha sich. „Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres“, sagt sie.



Gute Wünsche der Musliminnen und Muslime

In die Schule geht Saneha vor allem mit muslimischen Kindern. „Sie stellen mir oft viele Fragen zu Weihnachten und meiner Religion“, sagt sie. Auch wünschen ihr ihre Mitschüler und Mitschülerinnen jedes Jahr ein Frohes Fest.



Bräuche wie in Deutschland

Den Weihnachtsbaum hat Saneha gemeinsam mit ihrer Familie schon Anfang Dezember aufgestellt. Es ist ein künstlicher Baum, an dem bunte Lichter, Glocken und viele Figuren hängen. Besonders groß ist der Baum nicht. Denn Saneha lebt, wie viele Menschen in ihrem Land, in einer kleinen Wohnung in einer schmalen Gasse.



Die liebste Süßigkeit Ras Malai

Das Weihnachtsfest beginnt für Saneha und ihre Familie am 24. Dezember. Dann gehen sie morgens in die Kirche, um sich ein Krippenspiel anzuschauen. Besonders gerne am Fest mag sie, dass dann Kuchen gegessen wird. Dieser ist oft in Form von weihnachtlichen Motiven gebacken, etwa einem Tannenbaum. Ihre liebste Weihnachtssüßigkeit ist jedoch Ras Malai, eine Milchspeise, die häufig mit Pistazien, Kardamom oder Safran gewürzt ist.



Zwei Geschenke wünscht Saneha sich

Am 25. Dezember geht Sanehas Familie wieder zur Kirche und unternimmt dann einen längeren Ausflug. In Islamabad ist es im Winter nicht so kalt wie in Deutschland. „Wir verbringen den Tag im Park oder in den Bergen“, erzählt Saneha. Und was wünscht sie sich dieses Jahr zu Weihnachten? „Schminke und ein Handy“, sagt die Siebtklässlerin.