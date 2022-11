Dies ist kein normaler Krokus. Seine getrockneten Blütenfäden ergeben das Gewürz Safran. Foto: Dar Yasin/AP/dpa up-down up-down Teuerstes Gewürz der Welt Safran: Kleiner Faden, hoher Preis Von dpa | 03.11.2022, 16:24 Uhr

Rot-orange leuchten die dünnen Fäden in den lila Blüten der Krokusse. Diese Fäden sind sehr wertvoll. Getrocknet ergeben sie das teuerste Gewürz der Welt: Safran. Er wird größtenteils in warmen Ländern angebaut. Zum Beispiel im Iran, in Indien oder in Spanien.