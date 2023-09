Soziale Medien Sänger Ronan Keating mag keine bösen Kommentare Von dpa | 19.09.2023, 15:41 Uhr | Update vor 59 Min. Ronan Keating Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Ein blöder Spruch unter einem Bild hier, ein fieses Emoji dort: Kommentare in den sozialen Netzwerken können verletzend sein. Das findet auch der Sänger Ronan Keating. Der Star aus Irland wird bald bei uns im Fernsehen zu sehen sein. Denn er ist Coach bei der Musikshow „The Voice of Germany“. Die neue Staffel gibt es ab Donnerstag bei ProSieben und am Freitag bei Sat.1 zu sehen, beide Male um 20.15 Uhr.