Am Dienstag bereitete vor allem Möglichkeit zwei Sorgen. „Der Niederschlag ist so heftig, dass der Eispanzer so anwächst, dass verbreitet mit Glätte zu rechnen ist“, sagte ein Wetter-Experte. So eine Eisschicht kann schnell gefährlich werden, wenn Fußgänger, Radfahrer und Autos ins Rutschen geraten. Am sichersten ist es, an solchen Tagen zu Hause zu bleiben.