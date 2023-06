Jurten stehen sonst eher an abgelegeneren Orten. Davon gibt es in der Mongolei viele. Denn das Land ist mehr als viermal so groß wie Deutschland. Doch es wohnen dort viel weniger Menschen - noch nicht mal so viele wie in der deutschen Hauptstadt Berlin.



Viele Nomaden leben von der Viehzucht. Sie züchten etwa Schafe, Ziegen oder Pferde. Mit ihren Herden sind sie viel unterwegs. Im Herbst etwa treiben zahlreiche Hirten ihre Tiere in die Berge. Dort sind sie zum Beispiel vor Winterstürmen geschützt. Wird es wieder wärmer, ziehen sie alle an einen anderen Ort.