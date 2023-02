Manchmal reicht schon ein kleiner Piecks, um Leben zu retten. So kann nämlich Blut für wichtige Blutspenden entnommen werden. Davon gab es in den vergangenen Monaten allerdings zu wenige. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz und Saarland etwa war das gespendete Blut knapp. Dabei ist es für einige Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern lebensnotwendig. Das Blut wird etwa für Operationen, bei der Behandlung von Krankheiten oder für Unfallopfer benötigt.

Die Hilfsorganisation Rotes Kreuz, die Blutspenden sammelt, hat nun allerdings vorsichtig Entwarnung gegeben: Es sind wieder mehr Blutspenden vorrätig. Ein Fachmann stellte fest: „Viele, die ganz lange Zeit nicht spenden waren, sind in den vergangenen Wochen wiedergekommen.“ Viele Menschen hätten auch zum ersten Mal gespendet. Wichtig sei jetzt, dass mehr Menschen regelmäßig zur Blutspende kämen. „Denn wir brauchen ja jeden Tag Blutspenden“, sagte er.