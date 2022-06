Im Sommer sieht man oft den roten Mohn auf Feldern. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa/ZB FOTO: Waltraud Grubitzsch Pflanzen Rote Kleckse im Feld Von dpa | 15.06.2022, 17:04 Uhr

Ihr intensives Rot leuchtet schon von weitem. Aus der Nähe betrachtet wirken die Blütenblätter des Klatschmohns wie dünnes, zerknittertes Papier. Diese Blütenblätter sind sehr empfindlich. In einer Vase verwelkt Klatschmohn sehr, sehr schnell. Selbst auf dem Feld blüht er nur zwei bis drei Tage. Doch wenn er so schnell verwelkt, wie kommt es dann, dass wir ihn in den Sommermonaten überall rot leuchten sehen?