Der eine ist ganz klar als Teufel zu erkennen. Die andere Pappfigur sieht aus wie der russische Präsident Wladimir Putin. Ausgerechnet diese beiden küssen sich! Zu sehen ist diese Szene auf einem Karnevalswagen, der am Rosenmontag in Köln durch die Straßen ziehen soll. Am Dienstag wurde er vorgestellt.

Denn obwohl der Karneval eine lustige Veranstaltung mit viel Spaß ist, kommen auch wichtige politische Themen darin vor. Sie werden oft als eher derber Witz auf den Umzugswagen dargestellt. Der Kuss zwischen dem Teufel und dem Präsidenten soll wohl bedeuten: Wladimir Putin gehört zu den Bösewichten. Schließlich hat er einen Krieg gegen Russlands Nachbarland Ukraine angefangen. Auch in der Stadt Mainz wird eine Putin-Figur zu sehen sein. Da bläst er Europa einen eisigen Wind entgegen.