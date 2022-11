Rochlitzer Porphyr Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Geologie Rötlicher Stein landet auf spezieller Liste Von dpa | 29.11.2022, 16:40 Uhr

Das ist ja ein merkwürdiges Wort: Porphyrtuff. Aber wer sich mit Gesteinen auskennt, weiß gleich, was gemeint ist: ein rötlicher Naturstein. In Deutschland sind Arten von Porphyr gleich an mehreren Stellen zu finden, zum Beispiel auch in der Nähe von Rochlitz. Das ist eine Stadt im Bundesland Sachsen.