Fachleute haben den Schienenpanzer dann vor einigen Jahren ausgegraben. Ab Samstag ist er in einer Ausstellung im Varusschlacht-Museum in Kalkriese zu sehen. Der Schienenpanzer ist etwas Besonderes: Nach Angaben des Museums ist es der einzige römische Schienenpanzer, der bis heute erhalten ist.



Die Varusschlacht war ein bedeutender Kampf zwischen den Römern und den Germanen. Eigentlich nahmen die germanischen Sieger damals alles an sich, was sie bekommen konnten, also Metall, Schmuck und Ausrüstung. Fachleute haben versucht herauszubekommen, warum der Schienenpanzer auf dem Schlachtfeld liegenblieb. Aber eine klare Antwort haben sie noch nicht gefunden.