Der rötliche Porphyr aus Rochlitz wird schon lange zum Bauen verwendet. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Rötliches Gestein aus Rochlitz Der Porphyrtuff ist einer der weltweit wichtigsten Natursteine Von dpa | 29.11.2022, 16:40 Uhr

Das ist ja ein merkwürdiges Wort: Porphyrtuff. Aber wer sich mit Gesteinen auskennt, weiß gleich, was gemeint ist: ein rötlicher Naturstein. In Deutschland sind Arten von Porphyr gleich an mehreren Stellen zu finden. Zum Beispiel auch in der Nähe von Rochlitz. Der Stein hat es nun auf eine spezielle Liste geschafft.