Genau dafür wird auch ein Roboterhund namens Spot in Hamburg eingesetzt. Unter der Fahrbahn einer Brücke bewegt er sich eigenständig und sucht die Betonwände nach Schäden ab. Dafür hat er vier Beine, verschiedene Sensoren und eine Kamera mit 30-fachem Zoom. Er kann sogar Risse an den Wänden erkennen, die nicht größer als ein Haar sind. So können Schäden repariert und die Brücke sicher gemacht werden.