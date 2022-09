Ein anderer Erfinder führt mechanische Hände vor, die austretendes Gas riechen und davor warnen können. Denn in Leipzig treffen sich lauter Leute, die mit Robotern arbeiten: Forschende aus der ganzen Welt sowie Chefs von Firmen.

Roboter werden auch bereits in verschiedenen Betrieben eingesetzt. Foto: Sina Schuldt

Immer mehr Betriebe setzen auch Roboter ein

Ein wichtiges Thema ist: Wie kann man Roboter öfter und in verschiedenen Berufen einsetzen? Immer mehr kleinere Betriebe, auch im Handwerk, fragten Roboter-Lösungen für einfache Tätigkeiten nach, sagte ein Experte am Dienstag. Viele Unternehmen und Forscher in Deutschland arbeiten deshalb gerade an neuen Projekten mit Robotern. Der Experte sagte auch: „Es ist einfach geworden.“ Zum Beispiel könne ein Bäckermeister seine Brötchen von einem Roboter formen lassen, wenn er niemanden für die Arbeit findet.