Moin, das sagt deshalb auch Möwe Fiete in der norddeutschen Stadt Hamburg zu allen Menschen, die sie trifft. Allerdings fliegt Fiete nicht, sondern rollt in einem Einkaufszentrum umher. Die Möwe ist ein Roboter, der Desinfektionsmittel für die Hände transportiert. Das Mittel bietet Fiete den Leuten so an: „Herzlich willkommen! Flossen schon gesäubert?“ Mit den Flossen sind dann wohl die Hände gemeint!



Übrigens, falls dir der Mann neben Fiete auf dem Foto bekannt vorkommt. Er heißt Patrick Bach und hat als Jugendlicher in beliebten Serien mitgespielt: „Silas“ und „Jack Holborn“ zum Beispiel. Am Montag stellte Patrick Bach den neuen Roboter vor.