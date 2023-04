Pepper hat große Kulleraugen, einen Mund und Arme. Er ist etwa 1,20 Meter groß und erinnert an ein Kind. Doch Pepper ist kein Mensch, sondern ein Roboter. Er hilft seit drei Jahren pflegebedürftigen Menschen in der bayerischen Stadt Erlenbach am Main.

Pepper zeigt dort in einer Pflegeeinrichtung etwa einfache Sport-Übungen. Er regt alle zum Mitmachen an. Der Roboter kann auch Musik abspielen, Sprachen übersetzen und mit den Leuten Memory spielen sowie hören und Gesichtszüge erkennen. Möglich ist das durch die Technik in seinem Inneren. Da gibt es Mikrofone, Kameras und Sensoren.

Pepper hat zwei Kollegen: Jamie und Yanny. Die beiden Roboter übernehmen andere Aufgaben. Jamie kann Fieber oder den Blutdruck messen. Yanny erinnert Patienten etwa ans Trinken oder Zähneputzen.

Die drei Roboter ersetzen nicht das Pflegepersonal. Aber sie unterstützen das Team. Noch werden solche Roboter in Pflegeeinrichtungen eher selten eingesetzt. Doch in Erlenbach sind die Helfer mit Kulleraugen beliebt. „Der ist aber süß“, sagt eine Patientin über Jamie.