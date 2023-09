Für sein Rind mit dem Namen „Howdy Doody“ hatte der Mann extra ein großes Loch in sein Autodach geschnitten. Doch der große Bulle mit den meterlangen Hörnern erregte am Mittwoch bei einer Fahrt im Auto viel Aufsehen. Mehrere Menschen riefen bei der Polizei an.



Diese fand das Auto und verwarnte den Mann gleich mehrmals, weil er den Verkehr gefährde. Trotzdem durfte er noch mit seinem Bullen nach Hause fahren.