Bunte Dreiräder fahren durch die Straßen. Sie sind mit lauter Plüschtieren geschmückt. Darunter sind etwa Hello Kitty, Pokémon oder My Little Pony. Doch die Dreiräder sind nicht nur für Kinder gedacht. Diese Gefährte sind so groß, dass auch mehrere Erwachsene darin Platz haben. Die Fahrzeuge werden auch Rikschas genannt.

Mit diesen Rikschas fahren kann man in Malakka. Das ist eine Stadt im Land Malaysia in Südostasien. Viele Touristen, die die Stadt besuchen, wollen mit so einem Dreirad fahren. Rund um die Uhr befördern deshalb Rikscha-Fahrer Menschen durch die Straßen. Nachts sind die Dreiräder mit ihrer Beleuchtung gut zu sehen. Während der Fahrt wird auch Musik gespielt.