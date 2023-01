Mammut-Zähne Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Museum in Gera Riesengroße Mammut-Zähne bestaunen Von dpa | 22.01.2023, 13:16 Uhr

Der größte dieser Zähne wiegt knapp zwei Kilogramm und ist etwa 23 Zentimeter breit. Der kleinste misst etwa 5,5 Zentimeter. Die Zähne gehörten vor sehr langer Zeit mal einem Mammut. Das Tier, das aussah wie ein Elefant mit sehr dickem Fell, ist allerdings schon seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Die Mammutzähne hat man vor fast 150 Jahren in einer Höhle in der heutigen Stadt Gera gefunden. Nun kann man sie in einem Museum in Gera bestaunen.