Das Meeresmuseum in Stralsund wird derzeit umgebaut und moderner gemacht. Die Scheiben sind für ein neues Becken. Sie sind aus Acrylglas. Das ist ein stabiler Kunststoff, der so durchsichtig ist wie Glas. Weil sie dem Druck einer großen Menge Wasser standhalten müssen, sind die Scheiben mehr als 50 Zentimeter dick! Zum Vergleich: Das lange Lineal, das du vielleicht in der Schule verwendest, ist 30 Zentimeter lang.



Außerdem sind die Scheiben fast zehn Meter breit und mehr als acht Meter hoch. Sie wiegen bis zu 20 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie vier Elefanten. Kein Wunder also, dass so ein großer Kran anrücken musste. Auch interessant: Um den großen Kran aufzubauen, brauchte man einen weiteren Kran.