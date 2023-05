Heuernte Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa up-down up-down Landwirtschaft Rezept für Heu Von dpa | 31.05.2023, 10:23 Uhr

Gutes Heu herzustellen, ist gar nicht so einfach. Denn es kommt auf viele verschiedene Dinge an. Zunächst muss der Zeitpunkt stimmen, an dem das Gras gemäht wird: Blüht es gerade, erhält es viele verdauliche Nährstoffe und ergibt eine Menge Heu. Erntet ein Landwirt zu früh, bekommt er nicht so viel Heu heraus. Erntet er zu spät, wird das Heu strohig. Die Tiere können die Nährstoffe weniger gut verdauen.