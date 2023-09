Alternativer Nobelpreis Rettungsorganisation bekommt wichtigen Preis Von dpa | 28.09.2023, 14:24 Uhr | Update vor 34 Min. Rettungsorganisation Foto: Gilles Bader/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa up-down up-down

Kaum ein anderes Schiff hat schon so viele Menschen aus Seenot gerettet wie dieses: die „Ocean Viking“. Sie kommt im Mittelmeer zu Hilfe, wenn Menschen es nicht schaffen, in kleinen Booten von Afrika nach Europa zu gelangen. Etwa 39 000 solche Migrantinnen und Migranten hat das Schiff in den vergangenen Jahren aufgenommen und in sichere Häfen in Europa gebracht.