Denn ausgerechnet Rettungskräfte erleben es manchmal, dass sie bei ihrer Arbeit behindert oder sogar bedroht werden. Umstehende rufen dann Beleidigungen oder schubsen zum Beispiel.



In so einem Training gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann dicht aufeinander zu, schreien sich an, fuchteln mit den Armen. An Kissen werden abwehrende Schläge geübt, um zu sehen, wie viel Wucht es dafür braucht. Ein Fachmann erklärt: Es gehe darum herauszufinden, wie sich so was anfühle. Außerdem sollen die Übungen dabei helfen, in unangenehmen Situationen klug zu reagieren.