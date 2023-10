Drohne kontrolliert Reste aus dem Krieg aufspüren Von dpa | 17.10.2023, 13:32 Uhr | Update vor 17 Min. Drohne über Schwanenteich Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Drohne fliegt zwar übers Wasser. Doch was sie aufspüren will, ist nicht einfach von oben zu sehen. Es liegt tiefer und soll nicht versehentlich gefunden werden. Es geht um Munition. Vor Jahrzehnten wurde die nach oder im Zweiten Weltkrieg in den Schwanenteich in der Stadt Rostock hineingeworfen, möglicherweise als Abfall.