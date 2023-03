Rennautos Foto: Frank Augstein/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Rennautos rasen wieder durch die Wüste Von dpa | 03.03.2023, 13:35 Uhr

Ein Rennauto rast an Palmen und Sand vorbei. Im Auto sitzt Lewis Hamilton. Der bekannte Rennfahrer trainiert für die neue Formel 1-Saison. Start ist am Sonntag. Das erste Rennen findet im Land Bahrain statt. Bahrain ist ein Königreich mitten in der Wüste. Wo früher eine Kamel-Farm war, ist heute die Rennstrecke.