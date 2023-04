Da ist er ja! Der Mann, der armen Leuten geholfen und Kranke geheilt haben soll! In der Stadt Jerusalem herrscht vor ungefähr 2000 Jahren große Aufregung. Auf einem Esel kommt ein Mann angeritten, so steht es in der Bibel. Von diesem Mann haben damals ebenso wie heute viele Menschen gehört: Jesus, Gottes Sohn.

Ankommen in Jerusalem

Die Menschen in Jerusalem bereiten Jesus einen prächtigen Empfang. Sie legen Palmzweige vor ihm auf die Straße und jubeln ihm zu. Der Tag wird heute Palmsonntag genannt und wird eine Woche vor Ostern gefeiert. Doch den damaligen Herrschern passt es nicht, dass die Leute Jesus wie einen König verehren. Sie beschließen, ihn umzubringen. Doch dazu brauchen sie einen Komplizen, der ihnen verrät, wann ein guter Zeitpunkt ist.

Verraten von einem Freund

Jesus ahnt dies alles schon. Am Gründonnerstag vor Ostern sitzt er mit seinen zwölf Freunden zusammen. Man nennt sie auch die zwölf Apostel. Jesus erzählt ihnen von seiner Vermutung. Die streiten ab, Jesus verraten zu wollen. Doch am Ende passiert es. Einer von ihnen verrät den Herrschern für Geld, wo sie Jesus finden können. Sie schicken Helfer, die ihn festnehmen.

Am Karfreitag verurteilen sie Jesus zum Tode. Er wird ans Kreuz gehängt und stirbt. Eigentlich müsste die Geschichte hier zu Ende sein. Doch dann wäre Jesus heute wohl nicht so berühmt. Denn es geht noch weiter!

Nach seinem Tod wird Jesus von einem Freund in ein Grab gelegt. Das Grab wird mit einem schweren Stein verschlossen. Doch als am Ostersonntag einige Frauen dorthin kommen, ist der Stein weggerollt und Jesus verschwunden. Die Frauen treffen aber auf einen Engel, der ihnen erklärt: Gott hat seinen Sohn wieder lebendig gemacht. Jesus ist auferstanden.

Vom Tod auferstanden

Doch die Geschichte klingt ziemlich seltsam. Weder die Frauen noch Jesus Freunde glauben sie. Bis zum Ostermontag. Da treffen ihn plötzlich zwei seiner Freunde. So steht es in der Bibel. Sie erkennen Jesus zuerst nicht. Doch als ihnen klar wird, wer dort vor ihnen steht, sind sie sehr aufgeregt. Sie laufen los, um allen davon zu berichten.

An dieser Stelle endet die Ostergeschichte. Jesus kehrte kurz nach dieser Begegnung zurück zu Gott in den Himmel. Daran glauben Millionen Christen auf der ganzen Welt. Ostern ist ihr wichtigster Feiertag: Es ist der Tag der Auferstehung von Jesus.