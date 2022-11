KINA - Rekord-Kamera für den Sternenhimmel Foto: Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC/dpa up-down up-down So groß wie ein Auto Rekord-Kamera für den Sternenhimmel Von dpa | 08.11.2022, 13:24 Uhr

Vorne eine Linse, dann eine Blende und Sensoren: Sieht fast aus wie eine normale Digitalkamera. Nur, dass die Kamera in einem Labor im Land USA viel viel größer ist. So groß wie ein Auto! Derzeit bauen Forscher und Forscherinnen an der Kamera. Wenn sie fertig ist, soll sie die größte Digitalkamera der Welt sein.