In diesem befindet sich auch ein Wasserpark. Dieses Einkaufszentrum hält einen Rekord: Es ist das größte Gebäude auf der Welt. Nicht zu verwechseln: Es ist nicht das höchste Gebäude.

Der Burj Khalifa ist das höchste Bauwerk der Welt. Foto: Jon Gambrell/AP/dpa

Das höchste Gebäude weltweit ist mit 828 Metern der Burj Khalifa, ein Wolkenkratzer in Dubai. Das Einkaufszentrum in China ist nur etwa 100 Meter hoch. Dafür hat es aber sehr viel Fläche. Es ist fast viermal so groß wie der Vatikan. Das ist der kleine Staat in Rom, in dem der Papst lebt.