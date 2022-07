Um in Zukunft genug Trinkwasser zu haben, müssen wir mehr Aufwand betreiben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wasser Reicht das Wasser? Von dpa | 13.07.2022, 11:24 Uhr

Wasser ist für uns in Deutschland selbstverständlich. Wir drehen den Wasserhahn auf, wenn wir trinken wollen. Wir stellen uns täglich unter die Dusche, und wir gießen die Blumen auf dem Balkon, damit sie wachsen. Doch wenn es so heiß und trocken ist, wie in diesen Tagen, fragen sich viele Menschen auch: Reicht unser Wasser eigentlich aus? Oder kann es sein, dass irgendwann kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn kommt?