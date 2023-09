Ende der Sommerferien Reichlich Schüler, wenig Lehrer Von dpa | 10.09.2023, 11:40 Uhr | Update vor 15 Min. Schule Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down

Jetzt sind bald alle wieder da. Denn auch im Süden von Deutschland sind die Sommerferien zu Ende. In den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg heißt es diese Woche wieder: Bücher und Hefte einpacken, Rucksack aufsetzen und los in die Schule. In allen anderen Teilen Deutschland war es schon früher so weit.