Sülfmeister hatten mit der Herstellung von Salz zu tun. Die Stadt Lüneburg in Norddeutschland wurde damit vor Jahrhunderten sehr reich. Salz war damals teuer.



Sülfmeister konnte aber nur werden, wer selbst mindestens vier riesige Siedepfannen besaß. In denen ließ man salzhaltiges Wasser verdampfen, bis nur das Salz übrig blieb. Diese Arbeit war schlecht bezahlt und vor allem ungesund.



Die Sülfmeister ließen andere für sich arbeiten. Sie beschäftigten sogar Kinder, erzählt Gerd Bindernagel. Er trägt derzeit den Titel Sülfmeister und tritt im Kostüm auf Veranstaltungen auf. So will die Stadt an ihre Geschichte erinnern.