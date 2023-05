Wetterbilanz Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Wetter im Frühling Regentropfen zählen Von dpa | 30.05.2023, 15:32 Uhr

Wusstest du, dass überall in Deutschland der Regen genau gemessen wird? An fast 2000 Orten stehen dafür extra Geräte. Viele davon schicken sogar automatisch jede Stunde neue Daten an den Deutschen Wetterdienst. Der sammelt all diese Informationen zum Wetter und auch zu Veränderungen über viele Jahre.